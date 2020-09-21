Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (21.09.20)

haberler (21.09.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:56 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Aktüel haberler (21.09.20)

'de 'i 117-106 yenen , final serisinin üçüncü karşılaşmasında alarak durumu 2-1 yaptı.

Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, 'i (23) kiraladı. Çağlar, Altınordu'dan eski takım arkadaşı için Twitter'dan, "Havaalanında seni bekleyeceğim. Beni tanıman için kağıda ne yazmalıyım?" mesajını paylaştı.

NBA'de Miami Heat'i 117-106 yenen Boston Celtics, Doğu Konferansı final serisinin üçüncü karşılaşmasında ilk galibiyetini alarak durumu 2-1 yaptı.

Efeler Ligi'nde 3. hafta sona erdi. Sonuçlar şöyle: Spor Toto-Arhavi: 3-0, G.Saray-Altekma: 2-3, BB-Sorgun Bld.: 3-1, Haliliye Bld.-Afyon Bld.: 0-3, Plevne-Fenerbahçe: 2-3.

Tottenham'ın Southampton'ı 5-2 yendiği maça, 4 golle Heung-Min Son damga vurdu. 4 asist, 1 golle oynayan Kane, 'de bir maçta tek bir oyuncuya en fazla asist yapan isim oldu.

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