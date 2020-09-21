Aktüel haberler (21.09.20)

NBA'de Miami Heat'i 117-106 yenen Boston Celtics, Doğu Konferansı final serisinin üçüncü karşılaşmasında ilk galibiyetini alarak durumu 2-1 yaptı.

Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, Cengiz Ünder'i (23) kiraladı. Çağlar, Altınordu'dan eski takım arkadaşı için Twitter'dan, "Havaalanında seni bekleyeceğim. Beni tanıman için kağıda ne yazmalıyım?" mesajını paylaştı.

NBA'de Miami Heat'i 117-106 yenen Boston Celtics, Doğu Konferansı final serisinin üçüncü karşılaşmasında ilk galibiyetini alarak durumu 2-1 yaptı.

Efeler Ligi'nde 3. hafta sona erdi. Sonuçlar şöyle: Spor Toto-Arhavi: 3-0, G.Saray-Altekma: 2-3, İstanbul BB-Sorgun Bld.: 3-1, Haliliye Bld.-Afyon Bld.: 0-3, Tokat Plevne-Fenerbahçe: 2-3.

Tottenham'ın Southampton'ı 5-2 yendiği maça, 4 golle Heung-Min Son damga vurdu. 4 asist, 1 golle oynayan Kane, Premier Lig'de bir maçta tek bir oyuncuya en fazla asist yapan isim oldu.