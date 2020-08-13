F1 pilotu Sergio Perez corona virüsünü atlattı!

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalığını atlattı.

Racing Point'ten yapılan açıklamada, Perez'e yapılan son Covid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu. Meksikalı pilotun, 16 Ağustos'ta İspanya'da düzenlenecek sezonun 6. yarışında mücadele edeceği belirtildi.

30 Temmuz'daki corona virüsü testi pozitif çıkan Perez, Büyük Britanya'daki sezonun 4. ve 5. yarışına katılamamıştı.