F1 pilotu Sergio Perez corona virüsünü atlattı!
Temmuz ayında corona virüsüne yakalanan F1 pilotu Sergio Perez'in son yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı ve Meksikalı pilotun İspanya'daki yarışta mücadele edeceği açıklandı.
Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalığını atlattı.
Racing Point'ten yapılan açıklamada, Perez'e yapılan son Covid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu. Meksikalı pilotun, 16 Ağustos'ta İspanya'da düzenlenecek sezonun 6. yarışında mücadele edeceği belirtildi.
30 Temmuz'daki corona virüsü testi pozitif çıkan Perez, Büyük Britanya'daki sezonun 4. ve 5. yarışına katılamamıştı.
- 13.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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