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13 Ağustos 2020, Perşembe
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F1 pilotu corona virüsünü atlattı!

F1 pilotu Sergio Perez corona virüsünü atlattı!

Temmuz ayında corona virüsüne yakalanan F1 pilotu 'in son yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı ve Meksikalı pilotun 'daki yarışta mücadele edeceği açıklandı.

Formula 1 takımlarından 'in Meksikalı pilotu , yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalığını atlattı.

Racing Point'ten yapılan açıklamada, Perez'e yapılan son Covid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu. Meksikalı pilotun, 16 Ağustos'ta 'da düzenlenecek sezonun 6. yarışında mücadele edeceği belirtildi.

30 Temmuz'daki corona virüsü testi pozitif çıkan Perez, Büyük Britanya'daki sezonun 4. ve 5. yarışına katılamamıştı.

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  1. 13.08.2020
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