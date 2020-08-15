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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Bakan'dan müjde

Bakan'dan müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan il merkezlerinin itibarıyla açılacağını söyledi.

, "Bakanlığımızın il merkezlerimiz pandemi nedeniyle bir müddettir kapalı. Birkaç gün önce halı sahalarımızı halkımızla buluşturduk. Sporcularımız için önemli bir yer haline gelen spor merkezlerimizi bahsettiğim tedbirler çerçevesinde 'tan itibaren halkımızla buluşturacağız. Pandemi süreci tedbirlerine sporcularımız, gençlerimiz ve halkımız riayet edecek" ifadelerini kullandı.

  1. 15.8.2020
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