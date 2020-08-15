Bakan'dan müjde

Kasapoğlu, "Bakanlığımızın il spor merkezleri ve il engelli spor merkezlerimiz pandemi nedeniyle bir müddettir kapalı. Birkaç gün önce halı sahalarımızı halkımızla buluşturduk. Sporcularımız için önemli bir yer haline gelen il spor merkezleri ve il engelli spor merkezlerimizi bahsettiğim tedbirler çerçevesinde 17 Ağustos'tan itibaren halkımızla buluşturacağız. Pandemi süreci tedbirlerine sporcularımız, gençlerimiz ve halkımız riayet edecek" ifadelerini kullandı.