Bakan'dan müjde
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan il spor merkezleri ve il engelli spor merkezlerinin 17 Ağustos itibarıyla açılacağını söyledi.
Kasapoğlu, "Bakanlığımızın il spor merkezleri ve il engelli spor merkezlerimiz pandemi nedeniyle bir müddettir kapalı. Birkaç gün önce halı sahalarımızı halkımızla buluşturduk. Sporcularımız için önemli bir yer haline gelen il spor merkezleri ve il engelli spor merkezlerimizi bahsettiğim tedbirler çerçevesinde 17 Ağustos'tan itibaren halkımızla buluşturacağız. Pandemi süreci tedbirlerine sporcularımız, gençlerimiz ve halkımız riayet edecek" ifadelerini kullandı.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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