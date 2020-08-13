Dünyaya soluk

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Etnospor Konfederasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın İznik'teki tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Daha önce 2020'de planlanan, Bursa'nın İznik ilçesinde 2021'de yapılacak Dünya Göçebe Oyunları, pandemi nedeniyle ertelenmişti.

HEP BİRLİKTE İCRA EDECEĞİZ

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Dünya Göçebe Oyunları dünyaya yeni bir soluk getiriyor" ifadelerini kullanırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, "İnşallah önümüzdeki yıl, İznik'te 4.'sü gerçekleşecek olan Dünya Göçebe Oyunları'nı hep birlikte icra edeceğiz" ifadelerini kullandı.