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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Dünyaya soluk

Dünyaya soluk

Başkanı , İznik’teki 2021’deki 4. ’nın dünyaya yeni soluk getireceğini söyledi.

Başkanı ve Gençlik ve , Etnospor Konfederasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenecek 4. 'nın İznik'teki tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Daha önce 2020'de planlanan, 'nın İznik ilçesinde 2021'de yapılacak Dünya Göçebe Oyunları, pandemi nedeniyle ertelenmişti.

HEP BİRLİKTE İCRA EDECEĞİZ

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Dünya Göçebe Oyunları dünyaya yeni bir soluk getiriyor" ifadelerini kullanırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, "İnşallah önümüzdeki yıl, İznik'te 4.'sü gerçekleşecek olan Dünya Göçebe Oyunları'nı hep birlikte icra edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 13.8.2020
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