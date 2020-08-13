Dünyaya soluk
Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İznik’teki 2021’deki 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın dünyaya yeni soluk getireceğini söyledi.
Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Etnospor Konfederasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın İznik'teki tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Daha önce 2020'de planlanan, Bursa'nın İznik ilçesinde 2021'de yapılacak Dünya Göçebe Oyunları, pandemi nedeniyle ertelenmişti.
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Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Dünya Göçebe Oyunları dünyaya yeni bir soluk getiriyor" ifadelerini kullanırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, "İnşallah önümüzdeki yıl, İznik'te 4.'sü gerçekleşecek olan Dünya Göçebe Oyunları'nı hep birlikte icra edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 13.8.2020
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