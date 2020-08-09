F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen! - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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F1 'sinde kazanan !

F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen!

1 'nın beşinci yarışı 'sinde kazanan ekibinin Hollandalı pilotu oldu.

1 'nın beşinci yarışı 'sinde ekibinin Hollandalı pilotu birinci oldu.

Mart ayında 'da başlaması beklenen ancak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun beşinci mücadelesi, 'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Verstappen, dördüncü sırada başladığı yarışı 1 saat 19 dakika 41.993 saniyede tamamlayarak bu sezon ilk, kariyerinin ise 9. galibiyetini elde etti.

Mercedes ekibinin Büyük Britanyalı pilotu , liderin 11.3 saniye gerisinde ikinci, yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in diğer pilotu ise liderin 19.2 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde 155. kez podyuma çıkan Hamilton, 'e ait "en fazla podyuma çıkan pilot" rekorunu egale etti.

Büyük Britanya Grand Prix'sinden sonra pilotlar klasmanı şöyle oluştu:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 107 puan

2. Max Verstappen (): 77

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 73

4. Charles Leclerc (Monaco): 45

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 38

  1. 09.08.2020
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