Dakar Rallisi'nde 2021 rotası belli oldu
Dünyanın en zorlu yarışı olarak değerlendirilen Dakar Rallisi'nde 2021'in rotası açıklandı. Biri özel olmak üzere 12 etaptan oluşacak yarış, Kızıl Deniz'in kıyısındaki Cidde'den başlayacak ve 15 Ocak 2021'de yine burada noktalanacak.
Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, bu sene 43. kez düzenlenecek. Sporcuların kazanmak kadar tamamlamayı da hedefledikleri yarış, 3 Ocak 2021'de başlayacak. Dakar Rallisi'nin heyecanı ise şimdiden başladı. Her yıl olduğu gibi motosiklet, otomobil, kamyon ve ATV araçları olmak üzere 4 farklı klasmanda şampiyonların arandığı rallinin 2021 rotası açıklandı.
Dünyanın en zorlu yarışı, geçen sene olduğu gibi bu sene de Suudi Arabistan topraklarında gerçekleştirilecek. Startının Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde'den verileceği Dakar Rallisi'nde araçlar biri özel almak üzere 12 etabı geride bırakmaya çalışacaklar. Dakar Rallisi, 15 Ocak 2021'de yine Cidde'de tamamlanacak.
Geçen yıl otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz kariyerinin 3. Dakar Rallisi şampiyonluğuna erişirken, diğer Red Bull sporcuları Nasser El-Attiyah ikinci, Stephene Peterhansel ise üçüncü olmuştu. Kamyon kategorisinde ise geçilmez Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmamıştı.
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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