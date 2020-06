Son dakika: İrlandalı dövüşçü Conor McGregor emekliliğini açıkladı

Karma dövüş sporunun ünlü simalarından Conor McGregor flaş bir kararla kariyerini noktaladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından annesi ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan şampiyon sporcu, "Arkadaşlar merhaba, emekli olmaya karar verdim. İnanılmaz anılar için çok teşekkür ederim. Ne yolculuktu ama! Buraya Las Vegas'ta dünya şampiyonu olduktan sonra annemle çekildiğim fotoğrafı koyuyorum. Her şey gönlünüzce olsun" ifadelerine yer verdi.

Hey guys I've decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it's yours ?? pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ