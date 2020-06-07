Son dakika: İrlandalı dövüşçü Conor McGregor emekliliğini açıkladı

Karma dövüş sporunun ünlü simalarından Conor McGregor flaş bir kararla kariyerini noktaladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından annesi ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan şampiyon sporcu, "Arkadaşlar merhaba, emekli olmaya karar verdim. İnanılmaz anılar için çok teşekkür ederim. Ne yolculuktu ama! Buraya Las Vegas'ta dünya şampiyonu olduktan sonra annemle çekildiğim fotoğrafı koyuyorum. Her şey gönlünüzce olsun" ifadelerine yer verdi.