Son dakika: İrlandalı dövüşçü Conor McGregor emekliliğini açıkladı
Son dakika haberine göre İrlandalı karma dövüş sporcusu (UFC) Conor McGregor sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile kariyerini noktaladığını açıkladı. 31 yaşındaki isim, "İnanılmaz anılar için herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Karma dövüş sporunun ünlü simalarından Conor McGregor flaş bir kararla kariyerini noktaladığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından annesi ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan şampiyon sporcu, "Arkadaşlar merhaba, emekli olmaya karar verdim. İnanılmaz anılar için çok teşekkür ederim. Ne yolculuktu ama! Buraya Las Vegas'ta dünya şampiyonu olduktan sonra annemle çekildiğim fotoğrafı koyuyorum. Her şey gönlünüzce olsun" ifadelerine yer verdi.
Hey guys I've decided to retire from fighting.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020
Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been!
Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!
Pick the home of your dreams Mags I love you!
Whatever you desire it's yours ?? pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ
- 07.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: İrlandalı dövüşçü Conor McGregor emekliliğini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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