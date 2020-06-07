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07 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: İrlandalı dövüşçü emekliliğini açıkladı

Son dakika: İrlandalı dövüşçü Conor McGregor emekliliğini açıkladı

Son dakika haberine göre İrlandalı karma dövüş sporcusu (UFC) sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile kariyerini noktaladığını açıkladı. 31 yaşındaki isim, "İnanılmaz anılar için herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karma dövüş sporunun ünlü simalarından flaş bir kararla kariyerini noktaladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından annesi ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan şampiyon sporcu, "Arkadaşlar merhaba, emekli olmaya karar verdim. İnanılmaz anılar için çok teşekkür ederim. Ne yolculuktu ama! Buraya 'ta dünya şampiyonu olduktan sonra annemle çekildiğim fotoğrafı koyuyorum. Her şey gönlünüzce olsun" ifadelerine yer verdi.

  1. 07.06.2020
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