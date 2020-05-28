F1'de bir erteleme kararı daha! Hollanda Grand Prix'si...
Corona virüsünün spora etkileri devam ediyor. Son olarak Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda Grand Prix'sinin, Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendiği ifade edildi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda Grand Prix'si, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendi.
Yarışın internet sitesinde yer alan açıklamada, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Formula 1 yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucu Hollanda Grand Prix'sinin bu yıl gerçekleştirilemeyeceği kanısına varıldığı belirtildi.
Daha önce süresiz ertelendiği açıklanan yarışın 2021'de düzenlenmesine karar verildiği bildirildi. Hollanda Grand Prix'si, 1985'ten bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dahil edilmişti.
Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi. Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.
- 28.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
F1'de bir erteleme kararı daha! Hollanda Grand Prix'si... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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