F1'de bir erteleme kararı daha! Hollanda Grand Prix'si... - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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'de bir erteleme kararı daha! Hollanda 'si...

F1'de bir erteleme kararı daha! Hollanda Grand Prix'si...

Corona virüsünün spora etkileri devam ediyor. Son olarak Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda 'sinin, Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendiği ifade edildi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda 'si, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

Yarışın internet sitesinde yer alan açıklamada, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Formula 1 yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucu Hollanda Grand Prix'sinin bu yıl gerçekleştirilemeyeceği kanısına varıldığı belirtildi.

Daha önce süresiz ertelendiği açıklanan yarışın 2021'de düzenlenmesine karar verildiği bildirildi. Hollanda Grand Prix'si, 1985'ten bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dahil edilmişti.

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi. Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.

  1. 28.05.2020
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