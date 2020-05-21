Büyük katılım

Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde karantinada kalanlar için düzenlenen 'Online Lichess Satranç' turnuvalarında 2 bin 624 sporcu mücadele etti. Muğla Belediyesi'nin 4 farklı dönemde düzenlediği organizasyon youtube üzerinden canlı yayınlanırken, 14 bin 882 maç yapıldı.