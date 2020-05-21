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Büyük katılım

Büyük katılım

Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde karantinada kalanlar için düzenlenen '' turnuvalarında 2 bin 624 sporcu mücadele etti.

Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde karantinada kalanlar için düzenlenen 'Online Lichess Satranç' turnuvalarında 2 bin 624 sporcu mücadele etti. Belediyesi'nin 4 farklı dönemde düzenlediği organizasyon youtube üzerinden canlı yayınlanırken, 14 bin 882 maç yapıldı.

  1. 21.5.2020
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