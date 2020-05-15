Corona virüsünün maliyeti 4 milyar doları bulabilir! Amerikan Beyzbol Ligi...
Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) Başkanı Rob Manfred, corona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılında müsabaka yapılamaması durumunda kulüplerin tahmini gelir kaybını açıkladı. Manfred, virüsün yaklaşık 4 milyar dolara mal olacağını söyledi.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının, yıllık brüt geliri 2017'den bu yana 10 milyar doların üstünde seyreden MLB'ye etkisinin büyük olması bekleniyor.
Önde gelen Amerikan profesyonel sporları arasındaki beyzbolun patronu Manfred, ABD'nin CNN kanalına yaptığı açıklamada, "Lig bir sezon boyunca oynanmazsa kulüp sahiplerinin kayıpları 4 milyar doları bulabilir." ifadesini kullandı.
Ligin, pandemi öncesi planlanan başlangıç tarihi 26 Mart'tan beri oynanmadığını hatırlatan Manfred, "Maçların seyircisiz oynanması için çalışıyoruz. Her oyuncuya haftada birkaç kez test yapılmasını planlıyoruz" diye konuştu.
- 15.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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