Dünya genelinde corona virüsünden ölenlerin sayısı 300 bini geçti!

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bin 385'e, vaka sayısı 4 milyon 480 bin 703'e ulaştı.