Dünya genelinde corona virüsünden ölenlerin sayısı 300 bini geçti! - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Dünya genelinde corona virüsünden ölenlerin sayısı 300 bini geçti!

Dünya genelinde corona virüsünden ölenlerin sayısı 300 bini geçti!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sebebiyle tüm dünya genelinde ölen 300 binden fazla insan hayatını kaybetti. sayısı 4,5 milyona yaklaştı.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bin 385'e, sayısı 4 milyon 480 bin 703'e ulaştı.

  1. 14.05.2020
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