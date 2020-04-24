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24 Nisan 2020, Cuma
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Uçakla Ay-yıldız çizildi

Uçakla Ay-yıldız çizildi

, 'da müthiş bir organizasyona imza attı.

, 'da müthiş bir organizasyona imza attı. TK 1920 sefer sayılı uçak, havada dönerek Ay ve Yıldız çizdi. Böylece göklere tarihteki en büyük Türk bayrağı kazınmış oldu. Büyük alkış aldı.

  1. 24.4.2020
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