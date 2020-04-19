Bakan Kasapoğlu: Projeler devam edecek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını sonrasında hem gençlik hem de spor alanında yatırımların hız kesmeden süreceğini ifade etti. 2002'den bu yana tesisleşmede bir devrime imza attıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Tesisleşme konusunda zaten çok ileri bir noktadayız ama yatırımlar konusunda yeterli' gibi bir anlayışımız yok. Hedeflediğimiz noktaya daha çok yatırım' ile geleceksek, neden olmasın? Amacımız, var olan potansiyeli iyi değerlendirmek. O potansiyeli değerlendirmek için de bir tesis gerekiyorsa elbette yaparız" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, yatırım programında yer alan toplam 130 gençlik ve spor tesisini bu yıl sonunda açmayı hedeflediklerini ifade etti. 40 adet spor salonu, 1 adet atletizm pisti, 15 adet yüzme havuzu, 9 adet stadyum, 10 adet kamp eğitim merkezi ve 55 adet gençlik merkezinin yıl sonuna kadar hizmete sunulmasının planlandığını kaydetti. Yıl sonuna kadar teslim alınacak 43, 2021'de 43 ve 2022'de bir olmak üzere toplam 87 yurdun hizmete açılacağı vurgulayan Kasapoğlu, 2022 yılı sonunda 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu daha hizmete açmayı planladıklarını belirtti.

'MEMLEKET HEPİMİZİN'

Kasapoğlu, "Bu memleket de bu gençlik de hepimizin. Dolayısıyla bizim bütün gayretimiz, onların bugününü de yarınını da mutlu ve huzurlu kılmak. Hem gençlik hem de spor alanında yatırımlarımız ve projelerimiz, yaşadığımız zor günleri atlatır atlatmaz devam edecek" dedi.