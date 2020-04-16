Kayseri ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı söz verdi! ''Gazozlar benden"
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, corona virüsü salgınının sona ermesinin ardından ligler başladığında soyunma odalarında sporculara gazoz ısmarlayacağının sözünü verdi.
Covid19 salgınının kontrol altına alınması neticesinde amatör müsabakaların oynanabileceğini söyledi.
Tüm ülkeyi etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle karantina günlerinin her kesim için zor geçtiğini belirten ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı, spor camiasının da bu virüsten etkilendiğini ve liglerin ne zaman başlayacağı konusu da alınmış bir karar olmadığını söyledi. Soykarcı, "Beklemedeyiz. Umarım virüs biran önce düşüşe geçer. Seyircisiz de olsa liglerimizi oynayıp bitiririz" dedi.
Kayseri ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı, "Süper Lig Haziran'da başlarsa amatör hayli hayli başlar. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor ilimizi temsil ediyor. Bitime 4 hafta var ve ikisinin de hedefi kalmadı. BAL Ligi, Süper Amatör Küme'ye entegre şekilde gittiğini biliyoruz. Ligler oynanırsa bizi temsil eden Yahyalıspor ile Süper Amatör Küme şampiyonunun baraj maçı oynaması gerekiyor. Gerekirse Süper Amatör'de kalan 4 haftayı 2 hafta içerisinde 4 maçı oynayıp sonlandırabiliriz. Böylece baraj maçını da kısa sürede oynatırız" dedi.
Virüs salgınından dolayı amatöre hasret kaldıklarını ancak güzel günlerin yakın olduğunu söyleyen Başkan Soykarcı, "Sağlığımızın, dostluğun kıymetini bilelim. Sahalarda kavga ederiz, küseriz ama yine de aynı gemideyiz, birbirimizi kırmaya gerek yok. Gün gelecek Argıncık Stadı, Erkilet Stadı, Vali Muammer Güler stadı yine şenlenecek. Bu günler geçecek. Yine orada iç içe olacağız. Ligler başladığında söz veriyorum soyunma odalarında sporculara gazozlar benden" dedi.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayseri ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı söz verdi! ''Gazozlar benden" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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