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12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler DigerSporlar Formula 1 camiasının acı kaybı!

Eski Formula 1 pilotu hayatını kaybetti

Eski Formula 1 pilotu Stirling Moss hayatını kaybetti

Formula 1'in eski pilotlarından 90 yaşındaki hayatını kaybetti. Moss'un uzun bir süredir göğüs enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

Eski Formula 1 pilotlarından , 90 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, göğüs enfeksiyonu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Moss'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

"Sir" unvanı da bulunan eski İngiliz sürücü, kariyeri boyunca birçok kategoride yer aldığı 529 yarıştan 212'sini kazanmasına rağmen dünya şampiyonluğu elde edememişti.

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  1. 12.04.2020
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