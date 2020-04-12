Eski Formula 1 pilotu Stirling Moss hayatını kaybetti
Formula 1'in eski pilotlarından 90 yaşındaki Stirling Moss hayatını kaybetti. Moss'un uzun bir süredir göğüs enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.
Eski Formula 1 pilotlarından Stirling Moss, 90 yaşında hayatını kaybetti.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, göğüs enfeksiyonu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Moss'un yaşamını yitirdiği belirtildi.
"Sir" unvanı da bulunan eski İngiliz sürücü, kariyeri boyunca birçok kategoride yer aldığı 529 yarıştan 212'sini kazanmasına rağmen dünya şampiyonluğu elde edememişti.
- 12.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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