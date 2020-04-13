Koronavirüs nedeniyle "online" tekvando şampiyonası
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetler askıya alınırken WTE, online olarak düzenleyeceği şampiyonayla spor heyecanını devam ettirecek.
Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından 4-10 Mayıs tarihlerinde 1. Online Avrupa Açık Tekvando Poomse Şampiyonası düzenlenecek.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sporcular, şampiyonaya çektikleri videolarla katılacak ve bu videolar normal şampiyona formatında WTE'nin uluslararası hakemleri tarafından puanlanacak.
Şampiyona, 2014 ve üzeri doğumlu tüm sporcuların katılımına açık olacak. Organizasyona katılan sporcular milli takımı temsil etmiş sayılmayacak, milli sporcu belgesi alamayacak.
Şampiyona kayıtları 25 Nisan'a kadar "worldtkd.simplycompete.com" adresi üzerinden yapılabilecek. Uluslararası WT lisansı bulunan sporcular organizasyonda mücadele edebilecek.
- 13.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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