Bu günler geçer
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , koronavirüs sürecinin çok iyi yönetildiğini belirterek, ”Birlik ve beraberliğimiz herkese örnek olacak nitelikte” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcularla video konferans yoluyla görüştü. Bakan Kasapoğlu, görüşmede koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Paralimpik sporculara hitaben "Sizleri özledik" diyen Bakan Kasapoğlu, "Bu süreç geçtikten sonra hep birlikte buluşacağız, hasbihal edeceğiz, sevinçlerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
VİZYONUN DEĞERİ ORTAYA ÇIKTI
Tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle zor bir s üreçten geçtiğini belirten Kasapoğlu, "Hamdolsun ülke olarak her zaman, zor anlardaki dayanışmamız, birliğimiz ve beraberliğimiz, herkese örnek olacak nitelikte" dedi. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin sağlık ve diğer alanlardaki altyapısının güçlü olduğuna değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın son 18 yılda ortaya koyduğu vizyonun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz" diye konuştu.
YUNUS MALLI'YA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir aile üyesinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Almanya'daki evinde karantinada bulunan milli futbolcu Yunus Mallı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
- 11.4.2020
- Yasağın ardından halk marketlere akın etti!
- Son dakika: İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler
- Ronaldo tarihe geçiyor! 1 milyar dolar...
- Mesut Özil'den flaş transfer itirafı! "İmza atacağımı düşünüyordum..."
- Michael Jordan ve Muhammed Ali belgeseli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Efsaneler ekranda...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bu günler geçer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.