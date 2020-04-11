Bu günler geçer

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcularla video konferans yoluyla görüştü. Bakan Kasapoğlu, görüşmede koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Paralimpik sporculara hitaben "Sizleri özledik" diyen Bakan Kasapoğlu, "Bu süreç geçtikten sonra hep birlikte buluşacağız, hasbihal edeceğiz, sevinçlerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.



VİZYONUN DEĞERİ ORTAYA ÇIKTI

Tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle zor bir s üreçten geçtiğini belirten Kasapoğlu, "Hamdolsun ülke olarak her zaman, zor anlardaki dayanışmamız, birliğimiz ve beraberliğimiz, herkese örnek olacak nitelikte" dedi. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin sağlık ve diğer alanlardaki altyapısının güçlü olduğuna değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın son 18 yılda ortaya koyduğu vizyonun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz" diye konuştu.



YUNUS MALLI'YA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir aile üyesinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Almanya'daki evinde karantinada bulunan milli futbolcu Yunus Mallı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.