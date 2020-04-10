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10 Nisan 2020, Cuma
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için corona virüsü tehdidi devam ediyor

Tokyo 2020 için corona virüsü tehdidi devam ediyor

Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) , yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 'nın 2021 yılında düzenleneceğinin de garantisini veremeyeceğini belirtti.

, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, olimpiyatların geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

'yi bir yıl ertelediklerini hatırlatan Muto, "Şimdi yapmamız gereken gelecek sene için sıkı bir şekilde hazırlanmak." ifadesini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle büyük bir belirsizlik olduğuna dikkat çeken Muto, olimpiyatların 2021'de düzenleneceğine ilişkin garanti veremeyeceklerini dile getirdi.

Muto, "Kimsenin bu durumun gelecek temmuza kadar kontrol altına alınacağını söyleyebileceğini sanmıyorum. Bu konuda kesin bir cevap verecek pozisyonda değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Alternatif bir planları olup olmadığı sorulan Muto, "Alternatif planlar yerine şimdi çaba göstermeliyiz. İnsanlık bütün gücünü bir araya getirerek tedavi ve aşı üzerinde çalışmalı." yorumunu yaptı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 'nı 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelemişti.

  1. 10.04.2020
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