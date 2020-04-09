Dünya eve kapandı! İşte tüm paylaşımlar...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor dünyasını da etkiledi. Geçtiğimiz günlerde Türk sporcuların salgın nedeniyle evlerinden yaptığı sosyal medya paylaşımlarını sayfalarımıza taşımıştık. Bugün geldi dünya yıldızlarına... Cristiano Ronaldo'dan, olimpiyat şampiyonu yüzücü Michael Phelps'e kadar onlarca sporcu koronavirüs nedeniyle evlerinde kendini karantinaya almış durumda. Salgının önüne geçmek için temel kural olarak uzmanların açıkladığı "Evde kal" çağrılarına uyan dünyaca ünlü yıldızlar, evde nasıl vakit geçirdiğini sosyal medyadan paylaşıyor.



EVDE KAL AMA FİT KAL

Sporcuların kimi ev işlerine el atmış, kimi ailesiyle vakit geçiriyor, kimisi kendini filme- diziye vermiş, kimi de spor yaparak kendini fit tutmaya çalışıyor. Koronavirüs nedeniyle evde vakit geçirenlerin ister istemez hareketliliği azalıyor. Bu süreçte fazla kilo almamak oldukça önemli. Uzmanlar, "Evde kal ama formda da kal" uyarısında bulunuyor. Evde canı sıkılanların mutfakta vakit geçirmeye meyilli olduğu aşikar. Beslenme-diyet uzmanları ve doktorlar hastalığa karşı bağışıklığımızı güçlü tutmamızı ve spor yapmamızı öneriyorlar.

İŞTE TÜM PAYLAŞIMLAR





Yıldız futbolcu Arda Turan, koronavirüs nedeniyle NEF Vakfı'nın sağlık çalışanları ve hastaları koruyabilmek için hastane çalışanları koruyabilmek için düzenlenen kampanyaya destek verdi. Ailesiyle evinde vakit geçiren milli futbolcu takipçilerinden NEF Vakfı'nın kampanyasına destek istedi.





Dünya futbolunun en büyük futbolcularından dördü karantina günlerinde evlerinde kalmayı tercih ediyor. Real Madrid formasıyla sayısız başarılar kazanan Luis Figo, Ronaldo, Roberto Carlos ve Casillas, yaptıkları görüntülü konuşmanın görselini bu şekilde paylaştı.





Koronavirüs nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren Ankaragücü'nün Jamaikalı forveti Orgil'den tüm Türkiye'ye mesaj... Ankaragücü, oyuncunun evde çalıştığı videoyu paylaşıp, "Sizler de evde kaldığınız sürece spor yapıp, sağlıklı kalabilirsiniz" şeklindeki mesajı takipçileriyle paylaştı.





NBA'de yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkan ilk isimlerinden biri olan Rudy Gobert, sağlığına kavuşur kavuşmaz spora başladı. Başarılı oyuncu evinde izole olduğu dönemde antrenman ekskliğini kapatıyor.









Buffon, koronavirüs şiddetli bir şekilde vurduğu İtalya'da evden dışarı çıkmıyor.







Koronavirüs nedeniyle kendisini sevgilisi ve çocuklarıyla bir adada karantinaya alan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, dün yaptığı paylaşımla çalışmaya devam ettiğini gösterdi. Ronaldo, sevgilisiyle birlikte evinin önündeki yokuşta yukarı doğru koşu çalışması yaptığı görüntüleri paylaştı.





Evde Kal çağrılarına harfiyen uyan yıldızlardan biri de Neymar. Brezilyalı yıldız karantina günlerinde izole hayatına devam ederken, tenisten, voleybola kadar tüm sporları da yapmayı ihmal etmedi. Neymar son olarak da köpekleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirdi.





Manchester City'nin kanat oyuncusu David Silva, evinde geçirdiği günlerde en çok futbol topunu özlemiş gözüküyor. İspanyol yıldız, yaptığı paylaşımda futbol topuna ithafen, "seni çok özledim dostum" paylaşımı yaptı.





İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'ın yıldız ismi Walcott karantina günlerinde ev işlerine merak sardı. Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda evini süpürürken takipçilerine 'Evde kal' mesajı vermeyi de ihmal etmedi.





Hertha Berlin'in yıldızı Piatek, geçtiğimiz günlerde yeni sezonu yayına giren dünyaca ünlü La Casa De Papel isimli diziyi izlerken, dizide kullanılan 'Dali' kostümü ve maskesini takmayı ihmal etmedi. Piatek, karantina günlerini evinde dizi izleyerek geçiriyor.





F.Bahçe'nin eski yıldızı Diego'yu, karantina günlerinde evinde karısı Bruninha traş etti.





Monaco'nun yıldızı Fabregas'ın eşi Daniella Seeman, ev hallerini paylaşmaya devam ederken takipçilerine sordu: Bu durum ne zaman bitecek?





Dünyaca ünlü yüzücü Michael Phelps, karantina günlerinde de havuzdan çıkmıyor.