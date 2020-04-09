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09 Nisan 2020, Perşembe
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''Başarılı gidiyoruz''

''Başarılı gidiyoruz''

Gençlik ve , dünyayı saran corona virüsüne karşı 'nin başarılı bir mücadele verdiğini söyledi. , "Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz" dedi.

Gençlik ve , dünyayı saran corona virüsüne karşı 'nin başarılı bir mücadele verdiğini söyledi. , "Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz" dedi.

  1. 9.4.2020
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