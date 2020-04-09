''Başarılı gidiyoruz''

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyayı saran corona virüsüne karşı Türkiye'nin başarılı bir mücadele verdiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz" dedi.