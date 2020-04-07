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07 Nisan 2020, Salı
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Olimpiyat meşalesi nedeniyle sergiden kaldırılacak

Olimpiyat meşalesi corona virüsü nedeniyle sergiden kaldırılacak

Japonya'nın Fukuşima eyaletinde olan ve olimpiyatların başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, yeni tip salgınından duyulan endişe nedeniyle sergiden kaldırılacak.

Japonya basınında yer alan haberlere göre, Japonya Olimpiyat Komitesi, ülkede koronavirüsün yayılmasıyla ilgili endişelerin artması nedeniyle olimpiyat meşalesinin halka açık sergisinin çarşamba gününden sonra kaldırılmasını kararlaştırdı.

Geçen ay Yunanistan'da yakılan ve ertelenmeden önce 121 gün ülkede gezdirilmesi planlan olimpiyat meşalesi, 20 Mart'ta Japonya'ya getirilmişti.



Kaynak: AA
  1. 07.04.2020
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