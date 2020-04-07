O organizasyon gizli bir adada devam edecek!
Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC (Ultimate Fighting Championship) yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle gizli bir adada devam edecek.
UFC başkanı ABD'li Dana White, TMZ adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, UFC'nin adı belirtilmeyen bir adada devam edeceğini ve seyahat kısıtlaması olan ülkelerdeki sporcuları adaya özel uçakla getireceğini açıkladı.
18 Nisan'da yapılacak dövüşün o adada gerçekleşeceğini söyleyen White, "Atletlerin, hakemlerin ve bütün çalışanların dövüşler başlamadan önce sağlıklı olacağından emin olacağız." ifadesini kullandı.
Ada ile henüz anlaşılmadığını belirten UFC başkanı, 1-2 gün içerisinde anlaşmanın sağlanacağını belirtti.
Koronavirüs sebebiyle UFC'de 3 dövüş iptal edilmişti.
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