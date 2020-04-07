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07 Nisan 2020, Salı
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O organizasyon gizli bir edecek!

O organizasyon gizli bir adada devam edecek!

Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu olan (Ultimate Fighting Championship) yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle gizli bir edecek.

başkanı ABD'li Dana , TMZ adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, UFC'nin adı belirtilmeyen bir edeceğini ve seyahat kısıtlaması olan ülkelerdeki sporcuları adaya özel uçakla getireceğini açıkladı.

18 Nisan'da yapılacak dövüşün o adada gerçekleşeceğini söyleyen White, "Atletlerin, hakemlerin ve bütün çalışanların dövüşler başlamadan önce sağlıklı olacağından emin olacağız." ifadesini kullandı.

Ada ile henüz anlaşılmadığını belirten UFC başkanı, 1-2 gün içerisinde anlaşmanın sağlanacağını belirtti.

sebebiyle UFC'de 3 dövüş iptal edilmişti.

  1. 07.04.2020
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