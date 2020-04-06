Formula 1 takımlarından McLaren'in genel müdürü Zak Brown, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik sıkıntı nedeniyle Formula 1'in durumunun çok kırılgan olduğunu söyledi.
Corona virüsü süreciyle ilgili BBC'ye konuşan Zak Brown, "Bu durum potansiyel olarak bazı takımlar için yıkıcı olabilir. Eğer yeterli sayıda takım için yıkıcı olursa Formula 1 bütün olarak tehlikeye girer" ifadelerini kullandı.
Ciddi önlemler alınması gerektiğini söyleyen Brown, alınmadığı takdirde 4 takımın kaybolacağını düşündüğünü belirtti.
Brown, "Bir Formula 1 takımının kurulması ve yükseltilmesinin ne kadar uzun zaman aldığını düşündüğünüzde, mevcut ekonomik ve sağlık krizlerini hesaba kattığınızda daha önceleri olduğu gibi takımları satın almak için insanlar sıraya girmeyecektir. Bence Formula 1 şu anda çok kırılgan bir durumda" değerlendirmesinde bulundu.
McLaren, mali sorunlarla mücadele amacıyla pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapıldığı, bazı çalışanların ücretsiz izne gönderildiği ve işlerine devam eden çalışanların da ücretlerinde kesintiye gidildiğini açıklamıştı.
- 06.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
McLaren Genel Müdürü Brown'dan Formula 1 için karamsar tablo! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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