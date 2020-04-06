McLaren Genel Müdürü Brown'dan Formula 1 için karamsar tablo! Corona virüsü... - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Formula 1 için karamsar tablo! Corona virüsü...

Genel Müdürü Brown'dan 1 için karamsar tablo!

McLaren Genel Müdürü Brown'dan Formula 1 için karamsar tablo!

1 takımlarından 'in genel müdürü , yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik sıkıntı nedeniyle Formula 1'in durumunun çok kırılgan olduğunu söyledi.

Corona virüsü süreciyle ilgili BBC'ye konuşan , "Bu durum potansiyel olarak bazı takımlar için yıkıcı olabilir. Eğer yeterli sayıda takım için yıkıcı olursa 1 bütün olarak tehlikeye girer" ifadelerini kullandı.

Ciddi önlemler alınması gerektiğini söyleyen Brown, alınmadığı takdirde 4 takımın kaybolacağını düşündüğünü belirtti.

Brown, "Bir Formula 1 takımının kurulması ve yükseltilmesinin ne kadar uzun zaman aldığını düşündüğünüzde, mevcut ekonomik ve sağlık krizlerini hesaba kattığınızda daha önceleri olduğu gibi takımları satın almak için insanlar sıraya girmeyecektir. Bence Formula 1 şu anda çok kırılgan bir durumda" değerlendirmesinde bulundu.

McLaren, mali sorunlarla mücadele amacıyla pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapıldığı, bazı çalışanların ücretsiz izne gönderildiği ve işlerine devam eden çalışanların da ücretlerinde kesintiye gidildiğini açıklamıştı.

haberin devamı

  1. 06.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

McLaren Genel Müdürü Brown'dan Formula 1 için karamsar tablo! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA