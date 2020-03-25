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25 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika | corona virüs vaka sayısı... Sağlık Bakanı açıkladı!

Son dakika | Türkiye corona virüs vaka sayısı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı 'dan son dakika corona virüs vaka sayısı açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Koca "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti" ifadelerini kullandı.

26 Mart Perşembe günü 'de corona virüs vaka sayıları, vefat sayıları ve corona virüs'ten kurtulan ve corona virüs testi yapılan kişi sayıları araştırılıyor.

'de ortaya çıkan ve COVID-19 olarak adlandırılan yeni tip korona virüs salgını tüm dünya için tehdit oluşturmaya devam ederken Türkiye'de de vaka sayısı ve salgına bağlı ölümlerin sayısı artıyor.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar."

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 02:31
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