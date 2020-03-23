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23 Mart 2020, Pazartesi
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Dünya şampiyonu ve olimpik anne!

Dünya şampiyonu ve olimpik anne!

Evden çıkmayan dünya şampiyonu cimnastikçi , çalışmalarını annesiyle sürdürüyor. video paylaşan , “Beni hep destekleyen anneme, evde bolca vakit geçirdiğimiz bugünlerde basit, temel hareketleri gösterdiğim videoyu paylaşıyorum. O ‘Olimpik Anne’, siz de bir ‘Olimpik Anne’ olabilirsiniz” notunu ekledi.

Evden çıkmayan dünya şampiyonu cimnastikçi , çalışmalarını annesiyle sürdürüyor. video paylaşan , "Beni hep destekleyen anneme, evde bolca vakit geçirdiğimiz bugünlerde basit, temel hareketleri gösterdiğim videoyu paylaşıyorum. O 'Olimpik Anne', siz de bir 'Olimpik Anne' olabilirsiniz" notunu ekledi.
  1. 23.3.2020
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