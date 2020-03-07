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07 Mart 2020, Cumartesi
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Milli judocu atletizmde fırtına gibi esti!

Milli judocu Murat Olcay atletizmde fırtına gibi esti!

Masterlar Salon Şampiyonasında, veteran milli judocu M-55 Yaş grubunda katıldığı gülle atma yarışmasında elde ettiği 9.26 metrelik derece ile Türkiye ikincisi oldu.

Atletizm Kapalı Spor Salonu'nda yapılan 171'i Erkek, 40'ı kadın olmak üzere toplam 211 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Masterlar Salon Şampiyonası'nda tecrübeli sporcu rüzgarı esti. Deneyimli sporcu, gülle atma branşında 9.26 metrelik derecesiyle Türkiye ikinciliği elde etti. Başarısı ilgili konuşan , "Gençlere bir öğütüm var. Sporun yaşı yoktur, her yaşta spor yapabilirsiniz. Ama önemli olan sporu hayatımızın bir parçası yapmak. Sporla yaşamaktır. Ancak bu sayede özellikle gençlerimiz,bağımlılık yapan maddelerden kurtulabilir ve sağlıklı başarolı bir yaşamın var olduğunu fark edebilir" şeklinde konuştu.

Judoda birçok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra ju jitsu, atletizm, kürek gibi farklı spor dallarında da sporcu olarak yarışan Olcay, spor yapmanın yaşı olmadığını ifade ederek, ayrıca DUMESF (Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu) üst kurul üyesi olarak da birçok sosyal etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

  1. 07.03.2020
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