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22 Şubat 2020, Cumartesi
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İkinci etap Lonardi’nin

İkinci etap Lonardi’nin

Tour of 'da ikinci gün geride kaldı. 165.3 kilometrelik Kemer-Antalya etabını 'ndan kazandı.

Tour of 'da ikinci gün geride kaldı. 165.3 kilometrelik Kemer-Antalya etabını 'ndan kazandı. İtalyan bisikletçi 4 saat 16 dakika ve 58 saniyelik derecesiyle zirveye çıktı. 3. günde Aspendos-Termessos etabı koşulacak.
  1. 22.2.2020
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