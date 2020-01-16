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16 Ocak 2020, Perşembe
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’de tarihi başarı

İsviçre’de tarihi başarı

3. 'nda tarihe geçti. Farklı ülkelerden sporcuların oluşturduğu 3x3 karışık takım buz hokeyi yarışmalarında Sidre'nin de bulunduğu ekip 3. oldu.

3. 'nda tarihe geçti. Farklı ülkelerden sporcuların oluşturduğu 3x3 karışık takım buz hokeyi yarışmalarında Sidre'nin de bulunduğu ekip 3. oldu. Milli sporcu, takımıyla 3.'lük kürsüsüne çıkarken, , 3. kez gerçekleştirilen bu oyunlarındaki ilk madalyasını aldı.
  1. 16.1.2020
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