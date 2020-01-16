İsviçre’de tarihi başarı
2020 Lozan 3. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda Sidre Özer tarihe geçti. Farklı ülkelerden sporcuların oluşturduğu 3x3 karışık takım buz hokeyi yarışmalarında Sidre'nin de bulunduğu ekip 3. oldu.
2020 Lozan 3. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda Sidre Özer tarihe geçti. Farklı ülkelerden sporcuların oluşturduğu 3x3 karışık takım buz hokeyi yarışmalarında Sidre'nin de bulunduğu ekip 3. oldu. Milli sporcu, takımıyla 3.'lük kürsüsüne çıkarken, Türkiye, 3. kez gerçekleştirilen bu oyunlarındaki ilk madalyasını aldı.
- 16.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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