İşte yılın 11’i

Bu sene 19. düzenlenen 'UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı. UEFA'dan yapılan duyuruda Avrupa futbolunda 2019'un en iyi 11'i, 2 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi. Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo yılın 11'ine 14. kez seçilirken, listede şu isimler var: KALECI: Becker (Liverpool), DEFANS: Arnold, Van Dijk, Robertson (Liverpool), De Ligt (Juventus), ORTA SAHA: De Jong (Barcelona), De Bruyne (M.City), FORVET: Messi (Barcelona), Ronaldo (Juventus), Lewandowski (B.Münih), Mane (Liverpool).