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16 Ocak 2020, Perşembe
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İşte yılın 11’i

İşte yılın 11’i

Bu sene 19. düzenlenen ' Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı. UEFA'dan yapılan duyuruda Avrupa futbolunda 2019'un en iyi 11'i, 2 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi.

Bu sene 19. düzenlenen ' Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı. UEFA'dan yapılan duyuruda Avrupa futbolunda 2019'un en iyi 11'i, 2 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi. 'un yıldızı yılın 11'ine 14. kez seçilirken, listede şu isimler var: KALECI: Becker (), DEFANS: Arnold, Van Dijk, Robertson (Liverpool), De Ligt (Juventus), ORTA SAHA: De Jong (), De Bruyne (M.City), FORVET: Messi (Barcelona), Ronaldo (Juventus), Lewandowski (B.Münih), Mane (Liverpool).

  1. 16.1.2020
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