İşte yılın 11’i
Bu sene 19. düzenlenen 'UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı. UEFA'dan yapılan duyuruda Avrupa futbolunda 2019'un en iyi 11'i, 2 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi.
Bu sene 19. düzenlenen 'UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı. UEFA'dan yapılan duyuruda Avrupa futbolunda 2019'un en iyi 11'i, 2 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi. Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo yılın 11'ine 14. kez seçilirken, listede şu isimler var: KALECI: Becker (Liverpool), DEFANS: Arnold, Van Dijk, Robertson (Liverpool), De Ligt (Juventus), ORTA SAHA: De Jong (Barcelona), De Bruyne (M.City), FORVET: Messi (Barcelona), Ronaldo (Juventus), Lewandowski (B.Münih), Mane (Liverpool).
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
İşte yılın 11’i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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