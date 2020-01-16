''Çalıştay çok verimli oldu''

Ankara'da devam eden Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştay'ında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu günün açılış konuşmasını yaptı. Bakan Kasapoğlu "Çalıştayımızın beklenilenin de ötesinde bir verimle sonuçlanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Kasapoğlu "Bugünümüzü, yarınlarımızı, sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi... Herkes ne düşünüyorsa ortaya koyuyor. Hem verimli hem de keyifli bir ortam. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlk 2 gün futbol odaklı geçti. Şimdi diğer branşların federasyon başkanlarıyla bir aradayız. Biz spor camiası olarak biz aileyiz. Ailemizdeki sorunları masaya yatırıyoruz" diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şöyle konuştu: "Buradaki her arkadaşımızın derdi, sporumuzun yarınları. İlk gün hatalarımızla yüzleşeceğiz' dedik. Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz. Medeni yaklaşımlarından, usul üslup noktasındaki hassasiyetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kulüplerimiz, federasyonlarımız, bu sorunları dert edinen tüm camiayla daha güçlü bir gelecek için yarınlara yürüyeceğiz. Buna inanıyoruz. Gençler bizim en önemli varlığımız, imkanımız. Bu imkanı yarınlara taşımak için el ele, gönül gönüle verdik. 2019'da önemli başarılar elde ettik. İnşallah bu başarıları 2020'de taçlandıracağız. Doğru ve sağlam adımlar atmak istiyoruz"



CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİ ÇOK BÜYÜK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çalıştay gündemini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da arz ettiklerini hatırlattı. Bakan Kasapoğlu "Kendilerinin bu konuda bize güçlü bir desteği var. Çalıştay sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız. Mali ve idari konuları masaya yatırdığımız gibi küresel rekabette daha güçlü olma adına neler yapabileceğimizi, yol haritalarımız da görüştük" ifadelerini kullandı.



2020 MADALYALARLA TAÇLANSIN

İnşallah 2020 madalyalarla taçlandıracağımız başarı dolu bir yıl olacak. Çalıştay vesilesiyle şunu gördüm ki bu tür birliktelikleri daha sık sağlamamız lazım. Sporun kardeşlik, dönüştürücü, birleştirici ruhunu ortaya çıkaracak çok önemli fikirler var. Aziz milletimizi hak ettiği başarılarla sevindirmenin gayreti içinde olacağız"



YÜZDE 1 VERMEM

Çalıştaya MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da katıldı. Sancaklı "Ben olsam yüzde 1 bile limit sağlamam. Neden? Zaten batmışız. Biz limit veya yabancı sınırı konuşuyoruz. Önemli olan sistemi kurmak" dedi. Sancaklı şöyle konuştu: Birçok madde ile kulüp başkanları ve yöneticiler kontrol altına alınacak. Düşmanlık tohumu atanların önünü kesmemiz gerekiyor"



KORSANA KARŞI OMUZ OMUZA

SPOR Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda korsan yayın ve bahis konusu da gündeme geldi. Spor Yasası'nda korsan yayınla ilgili bir yasa düzenlemesi yapılması kararı alındı. Yasada korsan yayını yapan ve bu yayınları izleyenlere hapis ve para cezası verilecek.



ŞEFFAF VE DÜRÜSTÜZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, çalıştayın çok faydalı geçtiğini söyledi. Türkoğlu "Kendi ayakları üzerinde duran bir federasyonuz. Tüm federasyon başkanları da bu çalıştaydan çok şeyler öğrendi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz. Spora gönülden destek veriyor. Sporun tesisleşmesi Cumhurbaşkanımız önderliğinde oldu" dedi. Türkoğlu göreve geldiklerinden beri 3 senede sponsor gelirlerini ciddi şekilde artırdıklarını söyledi, "Basketbolu şeffaf, dürüst ve ulaşılabilir şekilde yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.