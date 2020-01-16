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16 Ocak 2020, Perşembe
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Satrançta dünya rekoru

Satrançta dünya rekoru

Norveçli satranççı , tarihe geçti. 'daki 'nın 4. turunda Jorden Foreest ile berabere kalan Carlsen, yenilmezlik serisini tam 111 karılaşmaya çıkardı.

Norveçli satranççı Büyük Usta Magnus Carlsen, tarihe geçti. 'daki Tata Steel Turnuvası'nın 4. turunda Jorden Foreest ile berabere kalan Carlsen, yenilmezlik serisini tam 111 karılaşmaya çıkardı. Dünya rekoru kıran Carlsen, Rus Tiviakov'u da geride bıraktı.
  1. 16.1.2020
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