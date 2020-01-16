Başkan Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da hazır bulundu.
- 16.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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