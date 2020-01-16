Başkan Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Başkan Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti

Başkan Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti

Başkan Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı 'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı da hazır bulundu.





  1. 16.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN