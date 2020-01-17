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17 Ocak 2020, Cuma
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Rekabet yaşanmalı

Bakan , “Şiddet ve gerilim sporla yan yana gelmemeli. sahada yaşanmalı” mesajını verdi.

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda 4'üncü gün geride kaldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem , "Şiddet ve gerilim sporla yan yana gelmemeli. sahada yaşanmalı. Spor için el ele verdiğimiz gibi gönül gönüle de vereceğiz" ifadeleriyle gerilimin sona ermesi gerektiğine dikkat çekti.
  1. 17.1.2020
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