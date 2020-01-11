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11 Ocak 2020, Cumartesi
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2 gümüş 1 bronz

2 gümüş 1 bronz

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu adına 48. kez düzenlenen turnuvanın ilk gününde 2 gümüş ve 1 bronz kazandık.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu adına 48. kez düzenlenen turnuvanın ilk gününde 2 gümüş ve 1 bronz kazandık. Kadınlarda , ise 68 kiloda gümüş madalya alırken, Aynur Erge 50 kiloda bronz madalya ile yetinmek zorunda kladı.

  1. 11.1.2020
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