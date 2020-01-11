2 gümüş 1 bronz

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Yaşar Doğu adına 48. kez düzenlenen turnuvanın ilk gününde 2 gümüş ve 1 bronz kazandık. Kadınlarda Evin Demirhan 50 kiloda, Buse Tosun ise 68 kiloda gümüş madalya alırken, Aynur Erge 50 kiloda bronz madalya ile yetinmek zorunda kladı.