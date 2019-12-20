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20 Aralık 2019, Cuma
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"Sporda devrim yaptık"

"Sporda devrim yaptık"

Gençlik ve Gençlik ve , 5'inci ev sahibi ülke sözleşmesi imza törenine katıldı.

Gençlik ve Gençlik ve , 5'inci ev sahibi ülke sözleşmesi imza törenine katıldı. 'ın önderliğinde tesisleşme noktasında devrim niteliğinde işlere imza attıklarını da belirten Kasapoğlu, "27 branşta müsabakaların yapılacağı 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'mıza yeni tesisler kazandıracağız ve mevcut tesisleri yenileyeceğiz" açıklamasında bulundu.

  1. 20.12.2019
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