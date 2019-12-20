"Sporda devrim yaptık"
Gençlik ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları ev sahibi ülke sözleşmesi imza törenine katıldı.
Gençlik ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları ev sahibi ülke sözleşmesi imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tesisleşme noktasında devrim niteliğinde işlere imza attıklarını da belirten Kasapoğlu, "27 branşta müsabakaların yapılacağı 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'mıza yeni tesisler kazandıracağız ve mevcut tesisleri yenileyeceğiz" açıklamasında bulundu.
- 20.12.2019
-
67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
-
Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
-
Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
"Sporda devrim yaptık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.