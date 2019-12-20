"Sporda devrim yaptık"

Gençlik ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları ev sahibi ülke sözleşmesi imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tesisleşme noktasında devrim niteliğinde işlere imza attıklarını da belirten Kasapoğlu, "27 branşta müsabakaların yapılacağı 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'mıza yeni tesisler kazandıracağız ve mevcut tesisleri yenileyeceğiz" açıklamasında bulundu.