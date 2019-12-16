Türk sporunda yeni sayfa
Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Antrenör Eğitimi ile Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlandı ve sporda yeni dönem başladı.
Türk sporunda yeni bir sayfa açılıyor. Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Antrenör Eğitimi Yönetmeliği ile Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilen hummalı çalışmaların sonucunda yürürlüğe giren yönetmelikler birçok sporcuyu, federasyonları, kulüpleri yakından ilgilendiriyor.
EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ
Yönetmeliklerin çözüm odaklı ve kapsayıcı temelli olduğunu kaydeden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yürürlüğe giren yönetmeliklerle sporumuza yeni bir soluk kazandıracağız. Her şey sporumuzun daha iyi yerlere gelmesi için. Sporumuzun tüm paydaşlarına en iyi imkanları sağlayarak yarınlarımıza daha güçlü ve emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
İlgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, sağlık raporuna ihtiyaç olmaksızın lisans, vize ve transfer işlemlerinde yazılı beyan yeterli olacak.
SAĞLIK RAPORU ŞARTI KALDIRILIYOR
Tüm federasyonlar için ilk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde "Sağlık Raporu" şartı kaldırılarak beyan imkanı getirildi. Kulüpte ilgili spor dalının kapanması halinde başka bir kulüpte lisans alma imkanı da getirildi.
E-DEVLET ÜZERİNDEN LİSANS ALMA İMKANI
E-devlet üzerinden sporculara lisans alma imkanı sağlanan yönetmelikte, ligleri bulunan federasyonlar için bu liglerde yer alacak sporcularının lisans, vize ve transfer işlemlerini yapmalarına imkan sağlanmıştır.
ANTRENÖRLERE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER
Ülkemizdeki yaklaşık 265 bin antrenör ile Spor Bakanlığı bünyesindeki yaklaşık 5 bin antrenöre sistemli ve kapsamlı eğitimlerin verileceği eğitim yönetmeliğinde, teorik derslerin yer aldığı temel eğitim ile spor dallarının özelliğine göre uygulamalı eğitimin yer aldığı uygulama eğitimi olarak 2 aşamalı gerçekleştirilecek.
- 16.12.2019
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Yorum
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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