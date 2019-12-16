Türk sporunda yeni sayfa - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Türk sporunda yeni sayfa

Türk sporunda yeni sayfa

Türk sporunda yeni sayfa

tarafından düzenlenen ile , ve , yayımlandı ve sporda yeni dönem başladı.

Türk sporunda yeni bir sayfa açılıyor. 'nın düzenlediği Yönetmeliği ile , ve yayımlanarak yürürlüğe girdi. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilen hummalı çalışmaların sonucunda yürürlüğe giren yönetmelikler birçok sporcuyu, federasyonları, kulüpleri yakından ilgilendiriyor.

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Yönetmeliklerin çözüm odaklı ve kapsayıcı temelli olduğunu kaydeden , "Yürürlüğe giren yönetmeliklerle sporumuza yeni bir soluk kazandıracağız. Her şey sporumuzun daha iyi yerlere gelmesi için. Sporumuzun tüm paydaşlarına en iyi imkanları sağlayarak yarınlarımıza daha güçlü ve emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

İlgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, sağlık raporuna ihtiyaç olmaksızın lisans, vize ve işlemlerinde yazılı beyan yeterli olacak.

SAĞLIK RAPORU ŞARTI KALDIRILIYOR

Tüm federasyonlar için ilk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde "Sağlık Raporu" şartı kaldırılarak beyan imkanı getirildi. Kulüpte ilgili spor dalının kapanması halinde başka bir kulüpte lisans alma imkanı da getirildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN LİSANS ALMA İMKANI

üzerinden sporculara lisans alma imkanı sağlanan yönetmelikte, ligleri bulunan federasyonlar için bu liglerde yer alacak sporcularının lisans, vize ve transfer işlemlerini yapmalarına imkan sağlanmıştır.

ANTRENÖRLERE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

Ülkemizdeki yaklaşık 265 bin antrenör ile Spor Bakanlığı bünyesindeki yaklaşık 5 bin antrenöre sistemli ve kapsamlı eğitimlerin verileceği eğitim yönetmeliğinde, teorik derslerin yer aldığı temel eğitim ile spor dallarının özelliğine göre uygulamalı eğitimin yer aldığı uygulama eğitimi olarak 2 aşamalı gerçekleştirilecek.

  1. 16.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk sporunda yeni sayfa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN