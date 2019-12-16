Türk sporunda yeni sayfa

Türk sporunda yeni bir sayfa açılıyor. Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Antrenör Eğitimi Yönetmeliği ile Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilen hummalı çalışmaların sonucunda yürürlüğe giren yönetmelikler birçok sporcuyu, federasyonları, kulüpleri yakından ilgilendiriyor.

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Yönetmeliklerin çözüm odaklı ve kapsayıcı temelli olduğunu kaydeden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yürürlüğe giren yönetmeliklerle sporumuza yeni bir soluk kazandıracağız. Her şey sporumuzun daha iyi yerlere gelmesi için. Sporumuzun tüm paydaşlarına en iyi imkanları sağlayarak yarınlarımıza daha güçlü ve emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

İlgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, sağlık raporuna ihtiyaç olmaksızın lisans, vize ve transfer işlemlerinde yazılı beyan yeterli olacak.

SAĞLIK RAPORU ŞARTI KALDIRILIYOR

Tüm federasyonlar için ilk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde "Sağlık Raporu" şartı kaldırılarak beyan imkanı getirildi. Kulüpte ilgili spor dalının kapanması halinde başka bir kulüpte lisans alma imkanı da getirildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN LİSANS ALMA İMKANI

E-devlet üzerinden sporculara lisans alma imkanı sağlanan yönetmelikte, ligleri bulunan federasyonlar için bu liglerde yer alacak sporcularının lisans, vize ve transfer işlemlerini yapmalarına imkan sağlanmıştır.

ANTRENÖRLERE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

Ülkemizdeki yaklaşık 265 bin antrenör ile Spor Bakanlığı bünyesindeki yaklaşık 5 bin antrenöre sistemli ve kapsamlı eğitimlerin verileceği eğitim yönetmeliğinde, teorik derslerin yer aldığı temel eğitim ile spor dallarının özelliğine göre uygulamalı eğitimin yer aldığı uygulama eğitimi olarak 2 aşamalı gerçekleştirilecek.