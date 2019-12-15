Mikail’den bronz - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Mikail’den bronz

Mikail’den bronz

Mikail’den bronz

'de gerçekleştirilen 'nın son gününde tatamiye çıkan , üçüncülük kürsüsüne çıktı. 90 kiloda mücadele eden milli judocu, ile yaptığı karşılaşmasını altın skorda kazanmayı başardı.

'de gerçekleştirilen 'nın son gününde tatamiye çıkan , üçüncülük kürsüsüne çıktı. 90 kiloda mücadele eden milli judocu, ile yaptığı karşılaşmasını altın skorda kazanmayı başardı.
  1. 15.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mikail’den bronz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN