Wushu’da 19 madalya
Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'nın ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 12 ilden 320 sporcu katıldı. Erkek ve kadınlarda çeşitli kategorilerde yapılan müsabakalarda sporcular, birbirlerine üstünlük kurabilmek için hünerlerini sergiledi. Wushu Kung Fu Taolu Türkiye Şampiyonasında Düzce’yi 15 sporcu temsil etti.
Wushu antrenörü Ayşegül Ödemiş önderliğinde turnuvaya katılan Düzceli sporcular toplamda 19 madalya kazandı. 3 sporcu 2 ayrı kategoride yarıştığı, 7 Türkiye Şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği, 9 Türkiye üçüncülüğünü kazanan sporcular minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarıştılar.
- 10.12.2019
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Bay asist Sturridge
Toplam 1
Yorum
aga Sturridge nin tekniğine Trabzonspordan uyum sağlayacak futbolcu yok, kısacası takıma lüks.
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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