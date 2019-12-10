Futgolfte dev fınal - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Futgolfte dev fınal

Futgolfte dev fınal

Futgolfte dev fınal

ile golfü birleştiren futgolf, 'de son dönemde çok gözde. 'ta 'da 'nda 80'in üzerinde katılımcı mücadele edecek.

ile golfü birleştiren futgolf, 'de son dönemde çok gözde. 'ta 'da 'nda 80'in üzerinde katılımcı mücadele edecek. 7 etaplı turnuvanın önceki ayakları 2'şer kez , Kuşadası ve 'da oynanmıştı. Antalya'daki son ayakla birlikte şampiyon da belirlenecek. Turnuva sonunda toplam 150 bin TL ödül dağıtılacak.
  1. 10.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Futgolfte dev fınal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN