Özel buluşma

Sporcuları ağırlamanın heyecan verici olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm farklı bireylerimizin güzel imkanlarla buluşması için vesile olmasını diliyorum. Sizlere sağladığımız imkanların karşılığını veriyorsunuz. İnşallah devamı gelecek. Bizi büyük başarılarla gururlandıracaksınız" diye konuştu.





