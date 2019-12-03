Özel buluşma
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019'da Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş şampiyon özel sporcular ile bir araya geldi. Engelliler Günü’nde özel sporcuları konuk eden Bakan Kasapoğlu, başarıların devam edeceğinin sözünü aldı.
Sporcuları ağırlamanın heyecan verici olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm farklı bireylerimizin güzel imkanlarla buluşması için vesile olmasını diliyorum. Sizlere sağladığımız imkanların karşılığını veriyorsunuz. İnşallah devamı gelecek. Bizi büyük başarılarla gururlandıracaksınız" diye konuştu.
- 3.12.2019
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