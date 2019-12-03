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03 Aralık 2019, Salı
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Özel buluşma

Özel buluşma

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019'da Avrupa ve dünya şampiyonalarında 'yi başarıyla temsil etmiş şampiyon özel sporcular ile bir araya geldi. ’nde özel sporcuları konuk eden , başarıların devam edeceğinin sözünü aldı.

Sporcuları ağırlamanın heyecan verici olduğunu aktaran , "3 Aralık Dünya 'nde tüm farklı bireylerimizin güzel imkanlarla buluşması için vesile olmasını diliyorum. Sizlere sağladığımız imkanların karşılığını veriyorsunuz. İnşallah devamı gelecek. Bizi büyük başarılarla gururlandıracaksınız" diye konuştu.


  1. 3.12.2019
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