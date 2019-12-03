İki kolu olmayan Nisanur tekvando ile hayata tutundu - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri İki kolu olmayan Nisanur tekvando ile hayata tutundu

İki kolu olmayan tekvando ile hayata tutundu

İki kolu olmayan Nisanur tekvando ile hayata tutundu

’ta doğuştan iki kolu olmayan , tekvando ile hayata tutundu. Başarılı sporcunun hedefi ise Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.

'ta kent merkezinde yaşayan Abdulvahap ve çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 12 yaşındaki , dünyaya kolları olmadan geldi. İlkokula annesinin yardımı ile giden Nisanur, ayakları ile kalem tutarak yazmayı öğrendi.

Eğitim hayatına ortaokulda devam eden Nisanur, yaklaşık 2 yıldır da tekvando sporuna merak salmış durumda. Anne ve babasının desteği ile spor yapan Nisanur'un hedefi 'de 2021 yılında yapılacak olan Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'na katılarak Türk Bayrağı'nı göndere çektirmek.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Nisanur'un antrenörü Turan Güldür, dünyada para-tekvando yapan 3 sporcu olduğuna dikkat çekti. Nisanur'un , dünya ve olimpiyat şampiyonasına katılmasını ümit ettiklerini ifade eden Güldür, "2024 olimpiyatlarında ilimize ve ülkemize şampiyon olacağına inancım tamdır. Nisanur arkadaşları ile harika bir uyum sağladı. Arkadaşları ile birbirlerini çok seviyorlar. Hiçbir fark olmadan idmanlara devam ediyorlar. İlk geldiği güne göre çok yol aldık. Annesi en büyük destekçisi, antrenmana getirip götürüyor. Ailesinin çok güzel destekleri var, ailesi olmasa biz bu başarıyı yakalayamazdık" dedi.

Kendi isteği ile tekvandoya başladığını ifade eden Nisanur ise hedefinin dünya şampiyonu olduğunu kaydetti. Nisanur'un annesi Betül Yiğit de kızının çok sevdiği tekvando sporunda madalyalar kazanmasını arzu ettiklerini ifade ederek, "Ailesi olarak arkasındayız, engelli bir birey olarak kendisini kurtarıp tek başına ayakları üzerinde durabilmesi için elimizden gelen her şeyi aile olarak yapıyoruz" diye konuştu.

  1. 03.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İki kolu olmayan Nisanur tekvando ile hayata tutundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN