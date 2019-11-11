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11 Kasım 2019, Pazartesi
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'' kampanyasına Badminton ve ’ndan destek

'Geleceğe Nefes' kampanyasına Badminton ve Güreş Federasyonu’ndan destek

ve Türkiye yetkilileri ile milli sporcular, diktikleri ağaçlarla "" seferberliğine destek oldu.

ve tarafından hazırlanan Türkiye genelinde gerçekleştirilecek, "" seferberliği kapsamında, Endonezya'ya ait olan "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için 11 milyon fidan dikiliyor. da milli sporcularla birlikte ağaç dikimine katılarak kampanyaya destek verdi. Bugün gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı da 'da fidan dikme etkinliklerine ilk fidanı dikerek start verdi.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı , böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Orman Bakanlığı'nın 11 Kasım Geleceğe Nefes kampanyasına Badminton Federasyonu yetkilileri, milli takım antrenörleri ve sporcuları olarak katılıyoruz. 4'üncü ada 165'inci parselde şu anda fidan dikmeye devam ediyoruz. 'Kıyamet kopacağını bilseniz de fidan dikiniz' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bundan sonraki projemiz de Orman Bakanlığı'na başvuru yaptık, Badminton Federasyonu Ormanı kuracağız" diye konuştu.

  1. 11.11.2019
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