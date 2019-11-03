Türk tekvandocular Filistin'de düzenlenen turnuvada 8 madalya kazandı - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
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Türk tekvandoculardan büyük başarı! Filistin'de 8 madalya kazandılar

Türk tekvandoculardan büyük başarı! Filistin'de 8 madalya kazandılar

Türk tekvandocular büyük bir başarıya imza atarak, Uluslararası Filistin Açık Taekwondo Turnuvası'nda 5’i altın 8 madalya kazanıp takım halinde zirveye çıktı. Milli takım kafilesi, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren Uluslararası Filistin Açık Taekwondo Turnuvası, Ramallah kentinde düzenlendi.

, turnuvaya 7'si erkek, 2'si kadın olmak üzere 9 sporcuyla katıldı. Turnuvada, Türk tekvandocular 5 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. Erkekler 54 kiloda Görkem Polat, 63 kiloda Arslan Demir, 80 kiloda Muhammet Emin Yıldız, 87 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu, kadınlar 73 kiloda Ayşe Asma altın, erkekler 68 kiloda Kutay Çekem, +87 kiloda Muhammed Emin Açıkgöz ile kadınlar 57 kiloda Gülse Polat gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye, bu sonuçlarla kadınlarda takım halinde 2'nci, erkeklerde ve genel sıralamada ise ilk sırayı aldı.

Milli takım kafilesi asker selamı vererek Mehmetçik'e olan desteklerini gösterdi.

  1. 03.11.2019
  2. Güncelleme: 03.11.2019 16:09
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