Türk tekvandoculardan büyük başarı! Filistin'de 8 madalya kazandılar

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren Uluslararası Filistin Açık Taekwondo Turnuvası, Ramallah kentinde düzenlendi.

Türkiye, turnuvaya 7'si erkek, 2'si kadın olmak üzere 9 sporcuyla katıldı. Turnuvada, Türk tekvandocular 5 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. Erkekler 54 kiloda Görkem Polat, 63 kiloda Arslan Demir, 80 kiloda Muhammet Emin Yıldız, 87 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu, kadınlar 73 kiloda Ayşe Asma altın, erkekler 68 kiloda Kutay Çekem, +87 kiloda Muhammed Emin Açıkgöz ile kadınlar 57 kiloda Gülse Polat gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye, bu sonuçlarla kadınlarda takım halinde 2'nci, erkeklerde ve genel sıralamada ise ilk sırayı aldı.

Milli takım kafilesi asker selamı vererek Mehmetçik'e olan desteklerini gösterdi.