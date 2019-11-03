Türk tekvandoculardan büyük başarı! Filistin'de 8 madalya kazandılar
Türk tekvandocular büyük bir başarıya imza atarak, Uluslararası Filistin Açık Taekwondo Turnuvası'nda 5’i altın 8 madalya kazanıp takım halinde zirveye çıktı. Milli takım kafilesi, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren Uluslararası Filistin Açık Taekwondo Turnuvası, Ramallah kentinde düzenlendi.
Türkiye, turnuvaya 7'si erkek, 2'si kadın olmak üzere 9 sporcuyla katıldı. Turnuvada, Türk tekvandocular 5 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. Erkekler 54 kiloda Görkem Polat, 63 kiloda Arslan Demir, 80 kiloda Muhammet Emin Yıldız, 87 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu, kadınlar 73 kiloda Ayşe Asma altın, erkekler 68 kiloda Kutay Çekem, +87 kiloda Muhammed Emin Açıkgöz ile kadınlar 57 kiloda Gülse Polat gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye, bu sonuçlarla kadınlarda takım halinde 2'nci, erkeklerde ve genel sıralamada ise ilk sırayı aldı.
Milli takım kafilesi asker selamı vererek Mehmetçik'e olan desteklerini gösterdi.
- 03.11.2019
- Güncelleme: 03.11.2019 16:09
- Türk tekvandoculardan büyük başarı! Filistin'de 8 madalya kazandılar
- MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Ali Koç'un ticari bağlantıları ortaya çıktı
- Loris Karius'un menajeri resmen açıkladı! Transfer...
- Fenerbahçe Beko 86 - 80 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor | MAÇ SONUCU
- İran'da Türkiye'ye destek veren 7 kişi gözaltına alındı
-
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Türk tekvandoculardan büyük başarı! Filistin'de 8 madalya kazandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.