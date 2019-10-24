Aktüel haberler (23.10.19)

MBAPPE TARİH YAZDI

Psg'nin yıldızı Kylian Mbappe, önceki gün Club Brugge ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında attığı golle tarihe geçti. Devler Ligi'nde 15. golüne ulaşan 20 yaşındaki futbolcu, bu sayıya en genç yaşta ulaşan isim olmayı başarırken, Barcelona'nın yıldızı Messi'nin elinden unvanı aldı.

HAYDİ A.EFES

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Lacivert- beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacak. beIN Sports Haber'den yayınlanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Geride kalan 3 haftada iki takım da 2'şer galibiyet aldı.

ADIM ADIM TOKYO 2020'YE

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan Türk sporcu sayısı 31'e ulaştı. 2016'daki Rio Oyunları'na 103 sporcuyla katılan Türkiye'nin 2020'ye de 100'ün üzerinde isimle Tokyo'ya gitmesi bekleniyor. Şu ana atletizmde 11, yelkende 5, cimnastik, güreş ve yüzmede 4'er, atıcılıkta 3 isim oyunlara gitmeye hak kazandı.

NEYMAR'IN AKLI MADRİD'DE

PSG'de uzun süredir mutsuz olduğu iddia edilen Neymar'ın ara transfer döneminde İspanya'ya dönmek istediği iddia edildi. Fransız basınında çıkan haberlerde geçmişte Barcelona forması giyen Brezilyalı futbolcunun Real Madrid ile temas halinde olduğu ileri sürüldü. Haberlerde; Sambacı'nın kazanacağı parada indirime gideceği de belirtildi.

ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONU

Voleybolda, Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı geçen sezonun Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta kazandı. Maçın en iyi oyuncusu ödülünü ise G.Saray'dan Burutay Subaşı aldı.