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23 Ekim 2019, Çarşamba
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'nin hedefi

Elif Güneri'nin hedefi altın madalya

'nın kentinde yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda gümüş madalya kazanan ve kariyerinde bulunan , hedefinin olmak olduğunu söyledi.

Milli boksör , antrenörü Baykan Arslan ile birlikte Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Vergili, ziyaretten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Elif Güneri'nin çok iyi bir sporcu olduğunu ifade eden Vergili, "Ülkemizi ve şehrimizi temsil eden Elif Güneri kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Daha uzun yıllar spora devam ederek, şehrimizi ve 'yi temsil edeceğine inanıyorum. İnşallah genç arkadaşlarımızda 'ı örnek alacaktır. Bu hususta da belediyemiz ve meclis üyelerimiz çok duyarlı davrandılar. Elif Hanım'ın ismini yaşatmak ve ufakta olsa ödül vermek sureti ile destek olup onurlandırmaya çalıştık" dedi.

Dünya ikincisi Elif Güneri ise, "Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Hedefim her zaman ülkemi en iyi şekilde temsil etmektir. Kariyerimde , 3 tane dünya 3'üncülüğü vardı. Şimdi de Dünya 2'cisi oldum. Daha çok çalışıp olmak istiyorum. En büyük hayallerimden bir tanesi bu. Daha çok çalışıp Karabük'e altın madalyayı getirmek istiyorum" diye konuştu.
Karabük Belediyesi Eylül Ayı Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda Belediye Başkanı Vergili, dünya ikincisi ve Avrupa Şampiyonu Elif Güneri'yi 5 adet Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

  1. 23.10.2019
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