Marieke Vervoort ötenazi ile yaşamına son verdi
Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort, bir süredir pençesinde olduğu hastalığının artık dayanılmaz hale gelmesi sebebiyle ülkesi Belçika'da yasal olan ötenazi ile dün yaşamına son verdi.
2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda el pedallı bisikletile altın ve gümüş madalya kazanan, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da madalya kazanma başarısı gösteren 40 yaşındaki Marieke Vervoort, tedavisi imkansız bir hastalığın pençesinde bir süredir savaş veriyordu.
Vücudunun yenileme özelliğini kaybetmesi nedeniyle sürekli ağrı çeken, fiziksel olarak gün geçtikçe zayıflayan ve krizler geçiren Vervoort ülkesi Belçika'da yasal olan ötenazi yöntemi için resmi belgeleri bir süre önce doldurmuştu.
Vervoort dün Belçika'nın Diest kentinde doktor kontrolü altında ötenazi ile hayata gözlerini yumdu.
CENAZESİNİ DE PLANLAMIŞTI
Sabredilmez ağrılar çektiği için bazı günler on dakikadan fazla uyuyamadığını söyleyen Vervoort, hastalığı sebebiyle geceleri çok kez baygınlık geçirdiğini, bu durumlarda başından ayrılmayan köpeğinin yüzünü yalayarak kendisini ayılttığını anlatmıştı.
Talihsiz sporcu, cenaze törenini de önceden planlamış, dini tören ile cenaze sonrası pasta ikram edilmemesini istemişt ve "Cenazeme gelenler beni hatırlamak için bir kadeh şampanya içsin yeter" demişti.
- 23.10.2019
- Güncelleme: 23.10.2019 01:47
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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