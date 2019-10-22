Marieke Vervoort ötenazi ile yaşamına son verdi

2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda el pedallı bisikletile altın ve gümüş madalya kazanan, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da madalya kazanma başarısı gösteren 40 yaşındaki Marieke Vervoort, tedavisi imkansız bir hastalığın pençesinde bir süredir savaş veriyordu.

Vücudunun yenileme özelliğini kaybetmesi nedeniyle sürekli ağrı çeken, fiziksel olarak gün geçtikçe zayıflayan ve krizler geçiren Vervoort ülkesi Belçika'da yasal olan ötenazi yöntemi için resmi belgeleri bir süre önce doldurmuştu.



Vervoort dün Belçika'nın Diest kentinde doktor kontrolü altında ötenazi ile hayata gözlerini yumdu.



CENAZESİNİ DE PLANLAMIŞTI

Sabredilmez ağrılar çektiği için bazı günler on dakikadan fazla uyuyamadığını söyleyen Vervoort, hastalığı sebebiyle geceleri çok kez baygınlık geçirdiğini, bu durumlarda başından ayrılmayan köpeğinin yüzünü yalayarak kendisini ayılttığını anlatmıştı.

Talihsiz sporcu, cenaze törenini de önceden planlamış, dini tören ile cenaze sonrası pasta ikram edilmemesini istemişt ve "Cenazeme gelenler beni hatırlamak için bir kadeh şampanya içsin yeter" demişti.



