Aktüel haberler (23.10.19)

MEHMETÇİK'E ARMAĞAN OLSUN

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Çin'de devam eden organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, finalde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen Taha, altın madalyanın sahibi oldu. Resmi olarak asker olduğunu belirten Taha, "Kazandığım bu altın madalyayı ülkemizin geçirdiği zor günlerde Mehmetçik'e, askerimize, şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize armağan ediyorum" dedi. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi. Serbest stil 97 kilodaki Fatih Yaşarlı ise bronz madalya aldı. Türkiye, Soner Demirtaş ve Selahattin Kılıçsallayan'ın da üçüncülük aldığı organizasyonda 1 altın ve 3 bronz ile genel klasmanda ikinci oldu.

FİLEDE EN BÜYÜK BELLi OLUYOR

Voleybolda Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası Ankara'da sahibini buluyor. Merakla beklenen mücadelede, 2018-2019 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile Kupa Voley finalisti Galatasaray karşılaşacak.TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, bu kupayı daha önce 3 kez müzesine götürürken; Aslan ise ilk kez kazanmak için mücadele verecek.

KUPADA SİSTEM DEĞİŞTİ

Basketbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final sistemine geçildiğini duyurdu. Yeni formatta ligin ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımlar, Erkekler Türkiye Kupası'na katılacak. İlk 4'te yer alan takımların seri başı olacağı tek maçlı çeyrek finalin ardından Dörtlü Final oynanacak. Bu organizasyonun tarihi ise 14-16 Şubat 2020 oldu.

EFES'İN ALTIN PROJESİ SÜRÜYOR

Özel sporcuların sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team Altın Ödülü'nü kazanan Anadolu Efes, projeye bu yıl da devam ediyor. Elçiliğini ise Efes'in başarılı ismi Tolga Geçim yapacak.

LUKA MODRIC'E ALTIN TOP ŞOKU

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için aday olan 30 futbolcu açıklandı. 5'er kez kazanan Messi ile Ronaldo'nun yanı sıra Benzema, Mbappe, Aguero ve Lewandowski gibi isimler adaylar arasında yer aldı. En büyük şoku ise geçen sezon bu ödülü kazanan Modric yaşadı. Madrid'in Hırvat yıldızı ilk 30'a bile giremedi. Ayrıca Neymar da kendine yer bulamadı. Alisson, Van Dijk, Firmino, Wijnaldum ve Arnold'u gönderen Liverpool en fazla oyuncunun yer aldığı takım oldu.

AVRUPA'DA TÜRK GECESİ

Potadaki ekiplerimizin programı şöyle: 18.00: Ruzomberok-Hatay (K), Çukurova (K)-Venezia, 19.00: Sepsi-G.Saray (K), 19.30: G.Saray-Buducnost, Telekom-Sassari, 20.00: Tofaş-Vilnius, 21.00: Fribourg-Bahçeşehir, Antwerp-Bandırma, 21.30: Brescia-Darüşşafaka, 22.15: Charleroi-Karşıyaka.

BEŞİKTAŞ VE GAZİANTEP KAYIP

Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına 74-73 mağlup oldu. C Grubu'nda mücadele eden Gaziantep ise normal süresi 65-65 biten maçta Nymburk'a 72-74 mağlup oldu.