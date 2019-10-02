4. Etnospor Kültür Festivali'ne Süper Lig'in yıldızları da katılacak
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla organize edilen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu festival, yarın Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.
Etnospor Kültür Festivali organizasyonunundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yeşil sahalarda birbirlerine rakip olan yıldız futbolcular, yarın festivalde geleneksel ok atarak kozlarını paylaşacak.
Festivale Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Radamel Falcao, Fenerbahçeli oyuncular Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Medipol Başakşehirli oyuncular Arda Turan ve Gökhan İnler ile eski futbolcular Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman ve Nihat Kahveci de katılacak.
Ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak da festivalde yer alacak.
- 02.10.2019
- Güncelleme: 02.10.2019 22:42
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Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
4. Etnospor Kültür Festivali'ne Süper Lig'in yıldızları da katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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