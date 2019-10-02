4. Etnospor Kültür Festivali'ne Süper Lig'in yıldızları da katılacak - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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4. 'ne 'in yıldızları da katılacak

4. Etnospor Kültür Festivali'ne Süper Lig'in yıldızları da katılacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla organize edilen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu festival, yarın 'nda başlayacak.

organizasyonunundan yapılan açıklamaya göre, 'de yeşil sahalarda birbirlerine rakip olan yıldız futbolcular, yarın festivalde geleneksel ok atarak kozlarını paylaşacak.

Festivale Galatasaraylı futbolcular ve , Fenerbahçeli oyuncular Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Medipol Başakşehirli oyuncular ve ile eski futbolcular , , , , , Mehmet Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, ve de katılacak.

Ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak da festivalde yer alacak.

  1. 02.10.2019
  2. Güncelleme: 02.10.2019 22:42
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