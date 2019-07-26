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26 Temmuz 2019, Cuma
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Türk sporculardan Bakü'de 6 madalya

Türk sporculardan Bakü'de 6 madalya

, organizasyonun altıncı gününü, 2 altın ve 4 bronz madalyayla tamamladı. Türk sporcular, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin () altıncı gününde 2'si altın, 6 madalya kazandı.

'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 'un altıncı günü tamamlandı.

Yüzmede, kadınlar 800 finalinde 8:32.65'lik derecesiyle EYOF rekoru kırarak birincilik elde eden Beril Böcekler, kadınlar 400 metre ve serbest finallerinin ardından organizasyondaki üçüncü altın madalyasını kazandı ve bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

Henüz 15 yaşındaki sporcu, bu başarılarıyla olimpiyat A barajını geçerek Tokyo 2020'de 800 metrede yarışma hakkı kazandı. Beril, daha önce de 1500 metre serbest stilde olimpiyat kotası almıştı.

Deniz Ertan 200 metre bireysel karışık stil finalinde 2:19.25 derecesiyle, Bora Gülşen ise 200 metre serbest stil finalinde 01:51.33'lük süresiyle üçüncü olarak kazandı.

Judo branşında kadınlar +70 kiloda mücadele eden , Hollandalı Carmen Dijkstra'ı 48 saniye içinde "ippon" vuruşuyla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Atletizmde 400 metre engelli finalinde Berke Akçam 52.30'luk derecesiyle, cirit atmada ise Esra Türkmen 54.62 metrelik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyayı boynuna taktı.

Erkekler basketbolda, yarı finalde ile karşılaşan , rakibini 82-70 mağlup ederek finale yükseldi. Mililer, bu turda İspanya-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen organizasyon, yarın sona erecek.

  1. 26.07.2019
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