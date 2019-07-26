Bakan Kasapoğlu’ndan Beril Böcekler’e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2019) Yüzmede 800 metre serbest stil finalinde 8:32:65'lik derecesiyle şampiyona rekorunu kırarak altın madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı elde eden Milli Yüzücü Beril Böcekler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2019) Yüzmede 800 metre serbest stil finalinde 8:32:65'lik derecesiyle şampiyona rekorunu kırarak altın madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan Beril Böcekler'i kutluyorum. Daha önce Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte elde ettiği gümüş madalya ile 2020 Olimpiyatlarına katılma hakkı elde eden Milli Sporcumuz başarısı ile bizleri bir kez daha sevindirdi. Beril Böcekler'e 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında mücadele edeceği 800 metre serbest stil ve 1500 metre serbest stil yarışlarında başarılar diliyorum."